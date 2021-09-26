Петр Ян после отказа Стерлинга готов провести бой за титул временного чемпиона UFC

Российский боец ММА Петр Ян после отказа от боя американца Алджамейна Стерлинга выразил готовность провести поединок за титул временного чемпиона UFC.

«Новость ожидаемая, но все равно неприятная. Петр будет биться за временный титул 30 октября с любым доступным соперником. Когда вернется Стерлинг - неизвестно, ждать, когда у него все перестанет болеть, уже нет смысла», - приводит слова менеджера Петра Саята Абдрахманова ТАСС.

Стерлинг выбыл из-за травма шеи, ранее он ее оперировал.

Отмечается, что UFC может организовать для Яна бой за титул временного чемпиона против Кори Сэндхагена.

Напомним, первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте этого года. Россиянин в четвертом раунде нанес американцу запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и лишился титула.