Шевченко - о словах Нурмагомедов про ринг-герлз: Ни у кого нет права называть их бесполезными

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на высказывания экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова о ненадобности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

«Красивые женщины — украшение любого мероприятия. Я хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они были здесь с самого начала», - сказал Валентина на пресс-конференции после боя с американкой Лорен Мерфи, которую она победила и в шестой раз защитила титул.

Отметим, что девушки с табличками впервые стали выходить на площадку в 1965 году.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что появление девушек в единоборствах с анонсирующими табличками является неуместным.