Чемпионка UFC Шевченко: Я готова драться с кем угодно. Хочу стать неприкасаемой в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отрегировала на свою победу над Лорен Мерфи на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.

«Моя цель в смешанных боях - достичь такого уровня, чтобы соперники не могли коснуться меня, а я могла их финишировать.Я хотела бы стать неприкасаемой. Это был бы новый уровень ММА. Не знаю, кто будет моим следующим оппонентом. Всегда звучит много имен, я готова драться с кем угодно», - приводит слова Валентины MMA Junkie.

Поединок завершился в четвертом раунде после того, как арбитр засчитал Мерфи технический нокаут. Таким образом, Виталина в шестой раз защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

К слову, Для Шевченко это 22-я победа в карьере при трех поражениях. Мерфи проиграла четвертый бой из 19.