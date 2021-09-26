Макгрегор назвал Шевченко потрясающей после ее защиты титула UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Валентину Шевченко потрясающей после того, как она отстояла титул промоушена в шестой раз.

«Прекрасный вечер боев. Валентина, ты просто потрясающая», - написал Макгрегор в своем твиттере.

Поединок завершился в четвертом раунде после того, как арбитр засчитал Мерфи технический нокаут. Таким образом, Виталина в шестой раз защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

К слову, для Шевченко это 22-я победа в карьере при трех поражениях. Мерфи проиграла четвертый бой из 19.