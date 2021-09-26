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Петр Ян - об отказе Стерлинга: Дайте мне любого бойца из ТОП-5 UFC, я собираюсь драться 30 октября
26 сентября 18:54
автор: Александр Бойченко
автор фото: fightwave.ru

Петр Ян - об отказе Стерлинга: Дайте мне любого бойца из ТОП-5 UFC, я собираюсь драться 30 октября

Российский боец готов провести бой 30 октября, несмотря на травму своего соперника Стерлинга.

Российский боец Петр Ян, выступающий в легчайшем весе, отреагировал на новость о том, что Стерлинг отказался от второго боя между ними из-за проблем со здоровьем.

«Всем уже известна ситуация касательно моего поединка. Всем известно о том, что Стерлинг сбежал, как подлый трус. Что я хочу сказать: Я не собираюсь его ждать, просиживаться, я собираюсь драться 30 октября. Дайте мне любого соперника из UFC ТОП-5, которые заслуживают драться за пояс и я сделаю это», - сказал Ян в instagram.

Стерлинг выбыл из-за травма шеи, ранее он ее оперировал.

Отмечается, что UFC может организовать для Яна бой за титул временного чемпиона против Кори Сэндхагена.

Напомним, первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте этого года. Россиянин в четвертом раунде нанес американцу запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и лишился титула.

Добавим, что в послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.

источник: Instagram
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