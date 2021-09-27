«В отличие от тебя у меня есть семья». Дос Аньос жестко ответил на претензию Махачева

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на решение бразильца Рафаэля Дос Аньоса отказаться от боя на UFC 267 из-за травмы.

«Я не верю, что ты получил травму.. снова», - написал Махачев в Twitter.

«Ты действительно думаешь, что я симулирую операцию? В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет кого-то, кто оплачивает мои счета, - ответил Дос Аньос.

Добавим, что бой дос Аньоса и Махачева должен был состояться в Абу-Даби. На счету бразильца 30 побед (пять нокаутом) в 43 боях в смешанных единоборствах, а россиянин выиграл 20 (три нокаутом) из 21 поединка в ММА. В последнем бою Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса болевым приемом.