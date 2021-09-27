Стерлинг пожаловался на то, что Ян заблокировал его в соцсетях после серии оскорблений

Боец UFC Алджэмэйн Стерлинг заявил, что российский боец Петр Ян заблокировал его в социальных сетях. Напомним, ранее Ян назвал американца «подлым трусом» после очередного отказа от реванша.

«Петр заблокировал меня после того, как сказал гадости обо мне и моей невесте. Я думаю, он был расстроен, потому что я не ответил так, как он хотел», - написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, что первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте этого года. Россиянин в четвертом раунде нанес американцу запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и лишился титула.

Добавим, что в послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.