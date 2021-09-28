Махачев рассказал о том, кого бы он хотел видеть своим следующим соперником

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал потенциальных соперников, с которыми хотел бы сразиться на турнире UFC 267.

Напомним, что бразилец Рафаэль дос Аньос отказался от поединка с 30-летним россиянином из-за травмы.

«Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Тони Фергюсон, Бенеил Дариуш, Дэн Хукер, Майкл Чендлер или Флойд Мейвезер. Мне без разницы. 30 октября я буду в Абу-Даби», — приводит «МК-Спорт» слова Махачева со ссылкой на его твиттер.

Напомним, что в своем последнем поединке 18 июля Махачев победил другого бразильца Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как российский спортсмен успешно провел болевой прием.

Добавим, что Ислам занимает пятое место в рейтинге UFC среди легковесов.