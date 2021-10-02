ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 11:41

Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Хукером: Просто свое делай

Поединок состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал совет российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву перед поединком с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267.

«Просто свое делай», - написал Хабиб в своем инстаграм.

Изначально россиянин должен был провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом. Бразилец снялся с боя из-за травмы колена.

Добавим, что Хукер занимает восьмую строчку рейтинга легкого веса. На счету 31-летнего новозеландца 21 победа и десять поражений. Махачев находится на пятой строчке рейтинга. У него в активе 20 побед при одном поражении. В своем последнем поединке Ислам победил бразильца Тиаго Мойзеса после того, как успешно провёл болевой прием.

Отметим, в рамках вечера UFC 267 также подерутся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" оказался сильнее "Нефтехимика"Юрий Вернидуб: На российский футбол давит лимитШведы в гостях у Петра. "Зенит" без особого труда разделался с "Мальмё"Гол-шедевр: это можно пересматривать бесконечноЖурова — о словах Далалояна про BMW АвериныхДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью Авериной
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика