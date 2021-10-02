Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Хукером: Просто свое делай

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал совет российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву перед поединком с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267.

«Просто свое делай», - написал Хабиб в своем инстаграм.

Изначально россиянин должен был провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом. Бразилец снялся с боя из-за травмы колена.

Добавим, что Хукер занимает восьмую строчку рейтинга легкого веса. На счету 31-летнего новозеландца 21 победа и десять поражений. Махачев находится на пятой строчке рейтинга. У него в активе 20 побед при одном поражении. В своем последнем поединке Ислам победил бразильца Тиаго Мойзеса после того, как успешно провёл болевой прием.

Отметим, в рамках вечера UFC 267 также подерутся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.