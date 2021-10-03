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03 октября 16:58
автор: Максим Скороходов

Фергюсон хочет провести поединок с Махачевым

Россиянин проиграл всего один бой в карьере.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вызвал россиянина Ислама Махачева на бой.

«Скоро увидимся. С тобой и тупицей», - приводит сообщение Фергюсона в «сториз» инстаграм «РИА Новости».

Под «тупицей» Фергюсон наверняка подразумевает Хабиба Нурмагомедова, который является другом Махачева.

Фергюсон выиграл 25 из 31 боев в ММА. Махачев одержал 20 побед в 21 поединке в смешанных единоборствах. 30 октября россиянин подерется с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267, который пройдет в ОАЭ.

источник: «РИА Новости»
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