Фергюсон хочет провести поединок с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вызвал россиянина Ислама Махачева на бой.
«Скоро увидимся. С тобой и тупицей», - приводит сообщение Фергюсона в «сториз» инстаграм «РИА Новости».
Под «тупицей» Фергюсон наверняка подразумевает Хабиба Нурмагомедова, который является другом Махачева.
Фергюсон выиграл 25 из 31 боев в ММА. Махачев одержал 20 побед в 21 поединке в смешанных единоборствах. 30 октября россиянин подерется с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267, который пройдет в ОАЭ.
источник: «РИА Новости»