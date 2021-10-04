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04 октября 08:40
автор: Владислав Корегин

Нурмагомедов уверен, что Махачев одержит победу над Хукером в очном поединке

Бойцы должны подраться 30 октября на турнире UFC 267.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником Исламом Махачевым и представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Напомним, что бой состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

– Хукер никогда не дрался с таким соперником, как Ислам. Все его оппоненты были ударниками. Не знаю, что он будет делать с давлением Ислама, борьбой, доминацией в партере. Как он будет этому противостоять? Его шанс только на лаки-панч. А так – 99 процентов, что Ислам изобьет его, – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Islam Channel.

Добавим, что в своей карьере Махачев одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В данный момент 30-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге легковесов. На счету 31-летнего Хукера 21 победа и 10 поражений. Новозеландец располагается на восьмой строчке рейтинга.

Изначально Махачев должен был провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом. Однако бразилец снялся с боя из-за травмы колена.

источник: «Советский спорт»
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