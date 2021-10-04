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04 октября 10:52
автор: Владислав Корегин

Порье сообщил о подписании контракта на чемпионский бой с Оливейрой

Поединок должен состояться 11 декабря.

Американский боец UFC Дастин Порье сообщил о том, что он подписал контракт на бой с чемпионом промоушена в легкой весовой категории Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

Ранее стало известно, что поединок между спортсменами запланирован на 11 декабря в рамках турнира UFC 269 в Лас-Вегасе.

– Подписано, запечатано, отправлено, – написал Порье на своей странице в Twitter.

В своей карьере 32-летний Порье одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. В июле этого года американец победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и восемь поражений. В своем последнем поединке, состоявшемся в мае 2021-го, бразильский боец также техническим нокаутом одержал победу над представителем США Майклом Чендлером.

источник: «Советский спорт»
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