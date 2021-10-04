Федор Емельяненко раскрыл, когда ухудшились его отношения с братом Александром

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал, когда и из-за чего испортились его отношения с братом Александром Емельяненко.

«Разлад произошел очень давно. Единственный, кто мог Александру сказать в глаза противоположную точку зрения, - это был я. Такая своего рода совесть у него была. Он накосячит - я ему: «Саш, ну как же так?», - и начитываю ему. Я, еще Денис - мы были единственными, кто мог ему что-то сказать в глаза. Совесть не позволяла ему открыть рот в нашу сторону. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения», - рассказал Федор «СЭ».

Отметим, что братья Емельяненко не находятся в одной команде после 2006 года.