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04 октября 19:00
автор: Александр Бойченко

Федор Емельяненко о залах в США: Я не вижу, чтобы там было что-то, чего нет в России

Емельяненко продолжает спортивную карьеру.

Экс-чемпион Pride и Rings в супертяжелом весе Федор Емельяненко сказал, что готов отпустить своих бойцов на тренировки в США, но не видит в этом смысла.

«Я никого из ребят на привязи не держу. Как и в тренировочном процессе Если они где-то что-то увидят, захотят потренироваться или перейти куда-то — пожалуйста. Если это как-то поможет их росту — я никого не держу. Я хочу, чтобы они развивались и чтобы у них в семьях было все благополучно. Не вижу, чтобы в американских залах было то, чего нет у нас», - приводит слова Федора Емельяненко «СЭ».

Напомним, что 23 октября впервые турнир промоушена Bellator пройдет в России. Центральным поединком будет бой Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Эвент пройдет в Москве на ВТБ «Арене».

источник: «Спорт-Экспресс»
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