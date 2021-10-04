Федор Емельяненко о залах в США: Я не вижу, чтобы там было что-то, чего нет в России

Экс-чемпион Pride и Rings в супертяжелом весе Федор Емельяненко сказал, что готов отпустить своих бойцов на тренировки в США, но не видит в этом смысла.

«Я никого из ребят на привязи не держу. Как и в тренировочном процессе Если они где-то что-то увидят, захотят потренироваться или перейти куда-то — пожалуйста. Если это как-то поможет их росту — я никого не держу. Я хочу, чтобы они развивались и чтобы у них в семьях было все благополучно. Не вижу, чтобы в американских залах было то, чего нет у нас», - приводит слова Федора Емельяненко «СЭ».

Напомним, что 23 октября впервые турнир промоушена Bellator пройдет в России. Центральным поединком будет бой Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Эвент пройдет в Москве на ВТБ «Арене».