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04 октября 22:49
автор: Александр Бойченко

Минеев заявил, что он фаворит второго боя с Исмаиловым

Поединок состоится 16 октября в Сочи.

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев поделился своим мнением о предстоящем матче-реванше с Магомедом Исмаиловым, который состоится 16 октября в Сочи.

«Раз в первом бою я побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью еще сильнее. Исходя из нашего боя, исходя из его последних боев, если провести аналитику, то 60% времени он проводит в стойке. Я не вижу здесь великой борцовской составляющей. Да, у него есть мощь, он может снести, прижать, придержать внизу, но на этом, наверное, заканчивается борцовская история. Дальше надо бить. Исмаилов среднестатистический борец», заявил Минеев Sport24.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.

источник: Sport24.ru
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