Магомед Исмаилов: Я думаю, что бой с Минеевым пройдет все пять раундов

Известный боец ММА Магомед Исмаилов выразил уверенность, что его бой с Владимиром Минеевым завершится решением судей. Поединок состоится 16 октября в Сочи.

«Как сказал Минеев, я среднестатистический борец, но это не исключает того, что я буду бороться с ним в реванше. Ему надо будет очень об этом беспокоиться — я повалю его. У меня подряд были победы, где я побеждал болевыми.

Мне кажется, что бой пройдёт пять раундов. Пять хороших раундов и решение судей», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Руслана Гумилёва.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.