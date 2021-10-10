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10 октября 20:38
автор: Александр Бойченко

Магомед Исмаилов: Я думаю, что бой с Минеевым пройдет все пять раундов

Бой-реванш Минеева и Исмаилова пройдет 16 октября в Сочи.

Известный боец ММА Магомед Исмаилов выразил уверенность, что его бой с Владимиром Минеевым завершится решением судей. Поединок состоится 16 октября в Сочи.

«Как сказал Минеев, я среднестатистический борец, но это не исключает того, что я буду бороться с ним в реванше. Ему надо будет очень об этом беспокоиться — я повалю его. У меня подряд были победы, где я побеждал болевыми.

Мне кажется, что бой пройдёт пять раундов. Пять хороших раундов и решение судей», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Руслана Гумилёва.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.

источник: Youtube
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