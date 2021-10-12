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12 октября 09:29
автор: Максим Скороходов

Российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы по ММА в Киеве

Это было главным требованием Украины.

Президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля рассказал, что российских спортсменов не пустят на чемпионат Европы по ММА, который пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября.

«Наше главное требование звучало коротко и категорично - на чемпионате Европы, который пройдет у нас, не должно быть ни одного бойца из России. Всемирная ассоциация ММА пошла нам на встречу, поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны», - приводит слова Тесли «МК-Спорт», ссылаясь на Sport Arena.

Отметим, что украинская сторона получила право на особые условия, так как подстраховала Всемирную ассоциацию после того, как от проведения турнира отказались по очереди Греция и Грузия. Оба государства приняли решения не проводить чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса.

источник: МК-Спорт
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