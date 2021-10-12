Валуев прокомментировал запрет на выступление российских бойцов MMA на ЧЕ-2021 в Украине

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на запрет Украинской федерации по смешанным боевым искусствам выступать россиянам на чемпионате Европы по ММА.

Ранее президент организации Владимир Тесля заявил, что по этому вопросу всемирная ассоциация ММА пошла на встречу организаторам турнира в Киеве.

«Удивлен, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить, по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и ещё один чемпионат Европы», — приводит RT слова Валуева со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Добавим, что изначально чемпионат Европы должен был пройти в Греции или Грузии. Эти страны отказались от соревнований из-за коронавирусных ограничений.