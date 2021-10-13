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13 октября 11:06

Габдуллин раскритиковал недопуск российских бойцов ММА на ЧЕ в Киеве

Он считает, что здесь вмешалась политика.

Президент Союза ММА РФ Радмир Габдуллин раскритиковал решение президента Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимира Тесли не допустить спортсменов из России на чемпионат Европы по ММА в Киеве.

«Заявление для нас шоковое. Мы вообще не ожидали такой реакции, и это на самом деле о многом говорит. Больше всего расстраивает, что этот функционер смешивает спорт с политикой. В данном случае пострадают спортсмены», - приводит слова Габдуллина «СЭ».

Напомним, что европейское первенство по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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