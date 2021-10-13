Габдуллин раскритиковал недопуск российских бойцов ММА на ЧЕ в Киеве

Президент Союза ММА РФ Радмир Габдуллин раскритиковал решение президента Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимира Тесли не допустить спортсменов из России на чемпионат Европы по ММА в Киеве.

«Заявление для нас шоковое. Мы вообще не ожидали такой реакции, и это на самом деле о многом говорит. Больше всего расстраивает, что этот функционер смешивает спорт с политикой. В данном случае пострадают спортсмены», - приводит слова Габдуллина «СЭ».

Напомним, что европейское первенство по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.