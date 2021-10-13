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13 октября 11:22

В Союзе ММА РФ отреагировали на недопуск российских бойцов ММА на ЧЕ в Киеве

Чемпионат Европы должен состояться с 5 по 9 ноября.

Президент Союза ММА РФ Радмир Габдуллин раскритиковал решение президента Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимира Тесли не допустить спортсменов из России на чемпионат Европы по ММА в Киеве.

«На самом деле для меня это вопиющий случай. Даже если это не касается спортсменов Союза ММА России, сборной России, то это в любом случае касается наших российских граждан, которые собрались ехать на соревнование», - приводит слова Габдуллина «СЭ».

Напомним, что европейское первенство по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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