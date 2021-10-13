Пимблетт заявил, что хочет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Пимблетта спросили, кто, по его мнению, является лучшим легковесом в истории MMA.

«Хабиб, тут без вопросов. И я бы с ним тоже с удовольствием сразился», - приводит слова Пэдди «Чемпионат».

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.