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13 октября 11:43

Пимблетт заявил, что хочет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

Последний свой поединок россиянин провел в октябре 2020 года.

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Пимблетта спросили, кто, по его мнению, является лучшим легковесом в истории MMA.

«Хабиб, тут без вопросов. И я бы с ним тоже с удовольствием сразился», - приводит слова Пэдди «Чемпионат».

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

источник: Чемпионат.com
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