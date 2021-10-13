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13 октября 12:43

Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если Россию не допустят к участию

Чемпионат Европы должен состояться с 5 по 9 ноября в Киеве.

Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если российские атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.

В случае дискриминации турнир перенесут. Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. «Мы - единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение. Мы организуем турниры для атлетов из всех стран - членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности».

Напомним, что европейское первенство по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.

источник: ТАСС
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