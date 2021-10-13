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13 октября 13:03

Гаджиев - о шутке Нурмагомедова про избиение парня в метро: Странно за это давать медаль

Россиянин спроектировал ситуацию на бой с Конором Макгрегором.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал шутку бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов в инстаграм опубликовал фотографию ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, добавив подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба - спрошу, что он имел ввиду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет ввиду Нурмагомедов. Да, это хорошее напоминание, что обществу не надо оставаться равнодушным. Это правильно! Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно», - приводит слова Гаджиева «СЭ».

Напомим, что 4 октября в Москве в метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошло избиение. Молодой человек вступился за девушку, когда к ней приставали уроженцы Дагестана, после чего они избили парня.

источник: «Спорт-Экспресс»
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