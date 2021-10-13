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13 октября 13:31

Журова назвала абсолютно неуместной шутку Нурмагомедова про избиение мужчины в метро

Россиянин спроектировал ситуацию на бой с Конором Макгрегором.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала абсолютно неуместной шутку бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов в инстаграм опубликовал фотографию ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, добавив подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица. Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью», - приводит слова Светланы Sport24.

Напомим, что 4 октября в Москве в метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошло избиение. Молодой человек вступился за девушку, когда к ней приставали уроженцы Дагестана, после чего они избили парня.

источник: Sport24.ru
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