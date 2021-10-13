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13 октября 13:53

Милонов - о посте Хабиба про избиение парня: Поджигает напряжение в межнациональных отношениях

Нурмагомедов пошутил над своим бывшим соперником Конором Макгрегором.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милоновпрокомментировал шутку бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов в инстаграм опубликовал фотографию ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, добавив подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Хабиб сморозил глупость, в этой ситуации он не прав. Его спортивные достижения не дают ему право такие некорректные выражения публиковать. Он сам поджигает напряжение в межнациональных отношениях, такого быть не должно», - приводит слова Милонова «СЭ».

Напомим, что 4 октября в Москве в метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошло избиение. Молодой человек вступился за девушку, когда к ней приставали уроженцы Дагестана, после чего они избили парня.

источник: «Спорт-Экспресс»
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