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13 октября 14:18
автор: Максим Скороходов

Валуев считает, что Нурмагомедов неправильно подобрал слова, шутя над Макгрегором

Бывший боксер уверен, что экс-чемпион UFC их России не хотел скандала.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев заступился за неудачно пошутившего Хабиба Нурмагомедова.

Ранее бывший чемпион UFC сравнил ирландца с Романом Ковалевым, который были избит уроженцами Дагестана за то, что вступился за девушку в метро.

«Я не думаю, что Нурмагомедов как-то пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совершенно нелогично и не укладывается в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной, можно расшифровывать по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и пошел такой резонанс. Когда формулировка четкая, то не возникает желания ее обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь же получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации», - приводит слова Валуева RT, ссылаясь на Sport24.ru.

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октября 2018 года, в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев

источник: «RT на русском»
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