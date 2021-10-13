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13 октября 15:38
автор: Владислав Корегин

Минаков – о недопуске российских бойцов ММА на ЧЕ в Киеве: Это абсурд – мешать спорт с политикой

Чемпионат Европы запланирован на период с 5 по 9 ноября.

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков высказался по поводу запрета российским бойцам ММА выступить на чемпионате Европы-2021 в Киеве.

Ранее президент Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что россияне не будут допущены к соревнованиям, которые пройдут с 5 по 9 ноября.

– Это абсурд – мешать спорт с политикой. Как может проходить чемпионат Европы без команды, которую не допускают по политическим мотивам? Думаю, в любом случае спортивные функционеры международных организаций не должны такого позволить. Снимать команду только потому, что мы русские, – это бред, – цитирует Минакова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Украина может лишиться права проведение чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

источник: «Газета.Ru»
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