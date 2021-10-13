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13 октября 15:55
автор: Максим Скороходов

Заступившейся за девушку в метро Ковалев не видит ничего плохого в шутке Нурмагомедова

Хабиб пошутил, что Макгрегору надо также вручить медаль за избиение дагестанцами.

Роман Ковалев, защитивший девушку от трех дагестанцев в метро, и получивший за это медаль «Доблесть и отвага», не в обиде за пост Хабиба Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору тоже полагается награда за избиение от уроженцев Дагестана.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», - приводит слова Ковалева «Газета.Ru».

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октябре 2018 года в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

источник: «Газета.Ru»
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