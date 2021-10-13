Президент М-1 Global предпочел не комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Президент промоушена смешанных единоборств M-1 Global Вадим Финкельштейн отказался от комментировать скандал, вызванный шуткой Хабиба Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору, как и Роману Ковалеву, полагается медаль за избиение дагестанцами.

«Не знаю, что здесь комментировать. И наверное, не хотел бы даже лезть в это. Перебор ли это? Не знаю даже. В этом надо тщательнее разобраться. Поэтому лучше не буду комментировать», - приводит слова Финкельштейна RT.

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октябре 2018 года в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.