Шлеменко не стал комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не стал комментировать шутку Хабиба Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору, как и Роману Ковалеву, полагается медаль за избиение дагестанцами.

«Извините, этого не могу прокомментировать», - приводит слова Шлеменко RT.

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октябре 2018 года в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.