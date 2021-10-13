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13 октября 16:18
автор: Максим Скороходов

Шлеменко не стал комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Ранее Роман Ковалев получил медаль «Доблесть и отвага» за то, что встал на защиту девушки в метро.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не стал комментировать шутку Хабиба Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору, как и Роману Ковалеву, полагается медаль за избиение дагестанцами.

«Извините, этого не могу прокомментировать», - приводит слова Шлеменко RT.

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октябре 2018 года в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

источник: «RT на русском»
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