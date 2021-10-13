Менеджер Нурмагомедова заявил, что не хочет, чтобы его клиент вернулся в ММА

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиенту не нужно возвращаться в ММА.

«Если Хабиб решился бы вернуться, я бы это озвучил. Я не считаю нужным и не хочу, чтобы Хабиб возвращался в октагон. Он достиг всего, у него есть деньги, наследие, он сделал все и показал, как надо становиться чемпионом правильным путем», - приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру в октябре 2020 года и провел 29 боев в ММА, в которых не потерпел не одного поражения. В августе Нурмагомедов рассказал, что стал акционером UFC.