Хрюнов - о шутке Нурмагомедова: Не считаю, что подобные инциденты являются предметом для юмора

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов высказался о шутке Хабиба Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору, как и Роману Ковалеву, полагается медаль за избиение дагестанцами.

«Я не уверен, что спортсмены всегда что-то пишут сами в своем аккаунте. В эти дни — годовщина победы Хабиба над Макгрегором. Этим мы с вами гордимся. А по поводу шутки я думаю, что это достаточно тонкая грань, и не считаю, что подобные инциденты являются предметом для юмора. Просто так сложились обстоятельства. Хочу четко сказать: Нурмагомедов — великий спортсмен. Возможно, если с ним поговорить, мы поймем, что он вряд ли хотел обидеть пострадавшего молодого человека», - приводит слова Хрюнова RT.

Напомним, что после того, как Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в октябре 2018 года в результате потасовки на ирландца напали люди из команды Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.