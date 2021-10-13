Хрюнов считает, что многие поклонники подражают Нурмагомедову

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов высказался о влиянии бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на своих фанатов.

«Хабиб является в определенном смысле культурным символом, как великий спортсмен. Многие молодые ребята действительно ему подражают. Следуют его словам, повторяют за ним. Думаю, у него будет появляться больше достижений, а его поступки в целом всегда правильные. Произошедшее же сейчас — просто стечение обстоятельств», - приводит слова Хрюнова RT.

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру в октябре 2020 года и провел 29 боев в ММА, в которых не потерпел не одного поражения. В августе Нурмагомедов рассказал, что стал акционером UFC.