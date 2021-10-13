«Где медаль Хабибу за то, что он обделался?» Конор ответил Хабибу на его шутку

Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на пост российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который сравнил массовую драку между представителями команд после боя в 2018 году с избиением человека в московском метро тремя хулиганами.

Ирландец, как и его заклятый соперник, решил упомянуть в своем послании руководителя СКН Александра Бастрыкина. При этом он напомнил Нурмагомедову об инциденте, из-за которого Макгрегор мог долгое время находиться за решеткой.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны», - написал ирландец на своей странице в Twitter.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов нанес поражение Макгрегору на турнире UFC 229, где дагестанский спортсмен отправил в нокаут бывшего чемпиона в двух весовых категориях. Сразу после боя возникла перепалка между командами, в результате которой Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев от выступлений.