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13 октября 23:40
автор: Александр Бойченко

«Где медаль Хабибу за то, что он обделался?» Конор ответил Хабибу на его шутку

Накануне Хабиб неудачно пошутил над Конором Макгрегором в instagram.

Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на пост российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который сравнил массовую драку между представителями команд после боя в 2018 году с избиением человека в московском метро тремя хулиганами.

Ирландец, как и его заклятый соперник, решил упомянуть в своем послании руководителя СКН Александра Бастрыкина. При этом он напомнил Нурмагомедову об инциденте, из-за которого Макгрегор мог долгое время находиться за решеткой.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны», - написал ирландец на своей странице в Twitter.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов нанес поражение Макгрегору на турнире UFC 229, где дагестанский спортсмен отправил в нокаут бывшего чемпиона в двух весовых категориях. Сразу после боя возникла перепалка между командами, в результате которой Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев от выступлений.

источник: Twitter.com
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