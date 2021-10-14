Авсагарова поделилась прогнозом на бой между Минеевым и Исмаиловым

Боец смешанных единоборств Диана Авсарагова поделилась ожиданиями по поводу предстоящего поединка, в котором россиянин Владимир Минеев сразится со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

– Начало поединка, это точно, заберет Исмаилов. Минееву придется пережить очень сильное давление. Надо постараться не проиграть болевым или удушающим приемом, такая вероятность есть, она очень большая. В четвертом раунде, если бой до него дойдет, появится шанс у Минеева, он сможет стоять на ногах, бить. Владимир думает, что Исмаилов «подсядет» физически, но будет ли так? Я ставлю на победу Исмаилова. Он завершит поединок досрочно или победит решением судей, – сказала Авсагарова.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.