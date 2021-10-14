Ислам Махачев – о шутке Хабиба про Макгрегора: Это никак не обсуждалось в команде

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу шутки экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.

Напомним, что ранее 33-летний спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал фотографию ирландца, добавив подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

– Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает ее по-своему. Кому-то хочется, чтобы ее восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора, – приводит слова Махачева «Чемпионат».

Напомним, что 4 октября в Москве состоялась драка между уроженцами Дагестана и Романом Ковалевым, который заступился за девушку в метро. Позднее в сети появился ролик, на котором видно, как трое дагестанцев избивают молодого человека. В итоге глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».