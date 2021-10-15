Минееву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в вес перед боем с Исмаиловым

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов прошли официальную церемонию взвешивания перед боем. Исмаилов показал на весах ровно 84 кг, а Минееву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в лимит до 84,4 кг.

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.