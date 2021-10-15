Махачев назвал фаворита в поединке Минеев - Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал фаворита в поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Исмаилов серьезно отнесся к подготовке. Минеев не знаю, не видел, как готовился. Как понял, Исмаилов в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у Магомеда. Он может и в стойке. Он комфортно себя чувствует и в борьбе, и в стойке. Если он умно подерется, не будет тратить силы впустую и не станет поддаваться эмоциям, он сможет выиграть каждый раунд», - приводит слова Ислама «Чемпионат».

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.