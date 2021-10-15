Минаков - о бое Минеев - Исмаилов: Этот поединок будет интересен тем, что нет явного фаворита

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мнением о бое между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Мои симпатии, конечно, на стороне Володи. Но этот поединок будет интересен в первую очередь тем, что в нем нет явного фаворита. Их предыдущий бой был очень конкурентным, несмотря на то, что в первых двух-трех раундах доминировал Магомед. Сейчас будет интересно посмотреть, сможет ли Минеев противостоять его борцовской технике и удастся ли Исмаилову выдержать ударную мощь Володи», - приводит слова Минакова Sport24.

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.