Немков рассказал, кого считает фаворитом в бою между Минеевым и Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Бойцы встретятся 17 октября в Сочи.

«Мне кажется, что выиграет Минеев.

Вова дышит хорошо, получше Маги, демонстрирует защиту от борьбы, плюс обладает хорошим ударом. Мага хорошо борется, но, на мой взгляд, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело», — цитирует Немков «РИА Новости Спорт».

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.