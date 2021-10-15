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15 октября 19:45
автор: Александр Бойченко

Вячеслав Василевский: Если ничего непредвиденного не случится, Исмаилов выиграет бой у Минеева

Встреча бойцов состоится 16 октября в Сочи.

Российский боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о поединке, в ходе которого встретятся Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Бойцы встретятся 16 октября в Сочи.

«Я ставлю на победу Маги. Я знаю, как он готовился, знаю его состояние и мотивацию. Сейчас очень многие недооценивают Исмаилова и говорят, что это будет противостояние борца и ударника. Мага нисколько не хуже, а то и лучше Минеева в стойке. Если ничего непредвиденного не будет, Исмаилов заберёт победу.

На сегодняшний день это самое главное противостояние в российском MMA», - отметил Василевский «Чемпионату».

Напомним, что второй бой между спортсменами запланирован на 16 октября в Сочи.

Добавим, что в октябре 2018 года поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью. В своей карьере Магомед принял участие в 17 боях. Помимо ничейного результата, 35-летний спортсмен одержал 17 побед и потерпел два поражения. Что касается Минеева, то на счету 31-летнего бойца 14 побед, одна ничья и одно поражение.

источник: Чемпионат.com
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