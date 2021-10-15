Магомед Исмаилов: Я дам реванш Минееву, если смогу завтра выиграть

Магомед Исмаилов, боец смешанных единоборств, рассказал, состоится ли третий бой с Минеевым после второго очного поединка.

«Актуальность трилогии? Я думаю, это зависит от завтрашнего противостояния, какие вопросы останутся. Сделаем выводы после второго боя, актуален ли будет третий поединок.

Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева», - сказал Исмаилов на пресс-конференции перед боем.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.