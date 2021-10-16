Президент союза ММА России поделился, кто из братьев Емельяненко более талантливый

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился своим мнением об известном борце Александре Емельяненко.

«Когда мы тренировались в одной команде, Александр был уникальнейшим бойцом. Если бы он продолжал тренироваться, не сходил с пути, то был бы самым крутым чемпионом в истории UFC.

Согласен ли, что Александр был талантливее Фёдора? Не соглашусь с этим. Возможно, Александр имеет такие же задатки, талант усваивать информацию. Но в нашей команде никогда не было бойца, способного так же эффективно использовать накопленные знания, как Фёдор», - приводит слова Габдуллина «RT на русском».

Добавим, что следующий бой Федор Емельяненко проведет против Тимоти Джонсона 23 октября в 19:00 мск