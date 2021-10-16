Бой Шлеменко - Гусейнов находится в подвешенном состоянии и может не состояться

Под угрозой срыва находится поединок российских бойцов смешанных единоборств Александра Шлеменко и Артура Гусейнова, который 17 октября должен возглавить турнир Eagle FC 42 в Сочи.

Причина возможного срыва - Гусейнов не вписался в лимит средней весовой категории. Во время процедуры взвешивания перед боем его вес составил 85,6 кг, что не соответствует стандарту. Позже боец заявил, что не выйдет в клетку, если к нему будут применены санкции.

«Я никакие санкции не жду — меня это не устраивает, если санкции в мою сторону будут. Если будет процент от гонорара или желтая карточка, я не буду драться. Ни в коем случае», - заявил Гусейнов в интервью Александру Лютикову после взвешивания.

За всю карьеру Шлеменко провел 74 боя в смешанных единоборствах, где одержал 60 побед, в том числе 33 победы нокаутом. На счету россиянина 13 поражений.