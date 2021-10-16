Шлеменко устроил потасовку с Гусейновым на дуэли взглядов

Александр Шлеменко устроил потасовку с Артуром Гусейновым во время дуэли взглядов перед боем.

Поединок между бойцами смешанных единоборств состоится в Сочи в воскресенье, 17 октября.

«У нас теперь есть конфликт, он и сначала меня не уважал, было только постановочное уважение. Теперь есть конфликт, я до сих пор не отошел, такое уважение мне не нужно. Могло ли кончиться дракой? Да. Я остановил свою правую ногу», - цитирует спортсмена ТАСС.

Обоим бойцам по 37 лет.

Добавим, что в активе Шлеменко в ММА 60 побед и 13 поражений. Гусейнова одержал 26 побед и потерпел десять поражений.