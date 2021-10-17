Минеев отправил в нокаут Исмаилова в третьем раунде

Вечер боевых единоборств прошел на WoW Arena в Сочи. В главном бою приняли участие представители средней весовой категории - 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в конце третьего раунда.

Отметим, что первые два раунда прошли с преимуществом Исмаилова, однако в третьей пятиминутке соотношение сил противников изменилось.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере с одной ничьей и одним поражением (16-1-1), а его соперник Исмаилов потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА - 17-3-1).

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.