Владимир Минеев - об Исмаилове: Печень у всех одинаковая, тем более он любитель химичить

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о победном поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Для меня не было секретом, что он будет готов на все сто и что у него будет бешеная функционалка. Потому что у нас же нет допинг-контроля. Ну а печень… Она у всех одинаковая. Тем более, если он любитель захимичить, это его слабое место».

Минеев одержал 16-ю победу в карьере с одной ничьей и одним поражением (16-1-1), а его соперник Исмаилов потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА - 17-3-1).