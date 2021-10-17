«Чемпион навсегда, мой брат». Чимаев поддержал Исмаилова после его поражения

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусреднем и среднем весе, отреагировал на исход поединка российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова в своем Instagram.

«Чемпион навсегда, мой брат», - написал Хамзат.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере с одной ничьей и одним поражением (16-1-1), а его соперник Исмаилов потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА - 17-3-1).

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка.