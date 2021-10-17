Валуев - о поражении Исмаилова: Люди должны отвечать за оскорбления

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым на турнире в Сочи.

«Поздравляю Владимира Минеева, он отлично провел этот поединок, показал сумасшедшую выдержку. Как я и думал, бой завершился ближе к концу, и Минееву удалось сделать это за счет ударной техники.

Так получилось, что Магомед много наговорил перед боем и ответил за это. Люди должны отвечать за оскорбления — это правильно», - сказал Валуев Sport24.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере с одной ничьей и одним поражением (16-1-1), а его соперник Исмаилов потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА - 17-3-1).