Бюджет поединка Минеева и Исмаилова составил один миллион долларов

Камиль Гаджиев, президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global, рассказал о финансовой стороне боя между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бюджет боя составил 1 миллион долларов.

«Половина на гонорары. Остальное — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелёты, гостиницы. Сочи — недешёвый город. Даже чтобы просто покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше.

Иногда на маленьком турнире можно заработать, а эмоционального удовлетворения нет. А есть большой турнир. Ты уходишь в минус, но эффект наступает позже. Это новые рынки, новые партнёры, монетизация. С коммерческой точки зрения это один из самых успешных проектов», - приводит слова Гаджиева Sport24.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере с одной ничьей и одним поражением (16-1-1), а его соперник Исмаилов потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА - 17-3-1).

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка.